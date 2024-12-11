Осужденный за взятки экс-чиновник из Владивостока подписал контракт с МО РФ

Суд Владивостока приостановил производство по уголовному делу бывшего чиновника мэрии Салавата Галиева, который ранее был осужден на 11 лет колонии строгого режима за взяточничество, в связи с подписанием контракта с Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии