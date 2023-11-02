Этикетки с предупреждающими надписями об опасностях мяса сократили его потребление на 10%

По статистике, 72% населения одной лишь Великобритании — потребители красного мяса. Большое количество этого продукта в рационе связано с повышенным риском ожирения, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, бесплодия, диабета.
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