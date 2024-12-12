Предприятие ОДК-СТАР подтвердило соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Пермское предприятие ОДК-СТАР Объединенной двигателестроительной корпорации подтвердило высокое качество производимой продукции и ее соответствие государственным стандартам.
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