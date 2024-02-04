Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о своей надежде на продолжение помощи Украине со стороны Вашингтона в случае победы экс-главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на президентских выборах, которые состоятся в 2024 году.
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