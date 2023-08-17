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«Внес в список нежелательных наследников», – Сергей Зверев вычеркнул из завещания сына, который еле сводит концы с концами

«Внес в список нежелательных наследников», – Сергей Зверев вычеркнул из завещания сына, который еле сводит концы с концами

Сергей Зверев много лет назад взял ребенка из Иркутского детдома.  Поначалу отношения между отцом и сыном складывались хорошо, но со временем все изменилось в худшую сторону.

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