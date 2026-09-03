Что изменится для Киева, если в ЕС откажутся от права вето по внешнеполитическим вопросам

Группа из одиннадцати стран Евросоюза призвала рассмотреть отмену права вето при принятии решений, касающихся внешней политики союза, и предложила перейти к голосования квалифицированным большинством.
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