После критики мэра в Орске отменили концерт команды КВН «Уездный город»

«Насколько уместно выступление в одном из ресторанов нашего города двух вышедших в тираж комиков из команды КВН „Уездный город“, отметившихся распространением недостоверной информации о СВО? Мое личное мнение — абсолютно неуместно!», — написал градоначальник.
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