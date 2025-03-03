Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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После критики мэра в Орске отменили концерт команды КВН «Уездный город»

После критики мэра в Орске отменили концерт команды КВН «Уездный город»

«Насколько уместно выступление в одном из ресторанов нашего города двух вышедших в тираж комиков из команды КВН „Уездный город“, отметившихся распространением недостоверной информации о СВО? Мое личное мнение — абсолютно неуместно!», — написал градоначальник.

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