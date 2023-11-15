В Архангельске задержаны подозреваемые в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области, возбуждено уголовное дело в отношении двух лиц из числа руководства коммерческой организации и бывшего сотрудника контролирующей организации, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.