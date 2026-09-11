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Daily Storm

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Патриарх Кирилл призвал россиян «трезветь» от смартфонов и видеоигр

Патриарх Кирилл призвал россиян «трезветь» от смартфонов и видеоигр

Глава РПЦ сделал заявление на фоне роста популярности блогеров-священниковПатриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян «трезветь» от смартфонов и видеоигр.

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