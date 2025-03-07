В России может значительно подорожать пшеница

Причина подорожания в снижении производства и плохом урожае в прошлом году. Валовой сбор пшеницы по итогам прошлого года снизился на 11% год к году и составил 82,5 млн тонн Из-за снижения производства и плохого урожая в прошлом году Минсельхоз уведомил президента России о грядущем подорожании пшеницы, пишет «Коммерсантъ».