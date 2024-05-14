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Ошибки, которые безнадежно портят интерьер

Ошибки, которые безнадежно портят интерьер

Далеко не каждый может себе позволить тратить деньги на услуги профессионального дизайнера, но если делать ремонт самостоятельно, есть риск допустить множество ошибок, которые безнадежно испортят интерьер квартиры.

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