Минобороны России сообщило об ударе по зданию оператора связи «Киевстар»

МО РФ сообщило об ударе беспилотников бригады «Варяг» по зданию «Киевстара» в Киеве. В ведомстве заявили, что компания предоставляет мобильную связь и интернет в том числе в интересах ВСУ.
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