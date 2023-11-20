В Финляндии прошли протесты из-за прекращения работы КПП на границе с Россией

Закрытие в Финляндии КПП на границе с Россией привело к протестам в странеВ Финляндии, в городах Ювяскюля и Лаппеенранта, прошли митинги на фоне того, что на юге-востоке, на границе с Россией, контрольно-пропускные пункты прекратили своё функционирование.