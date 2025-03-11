В Петербурге решают проблему реставрации исторических зданий

В Петербурге памятники федерального значения оказались никому не нужны. Несмотря на то, что некоторые объекты десятки лет находятся лет под охраной государства, часть из них буквально рассыпается на глазах.
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