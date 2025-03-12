Глава Крыма рассказал, когда завершится реставрация Ханского дворца в Бахчисарае

Реставрация Ханского дворца в Крыму, затянувшаяся из-за проблем с предыдущими подрядчиками, продолжается под пристальным контролем.
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