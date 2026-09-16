The Daily Mail: особняк создателя "Свинка Пеппа" ограбили на £65 тыс

Особняк Марка Бэйкера, создателя "Свинка Пеппа", был ограблен в Суррее в День святого Валентина. Задержанные преступники, виновные также в ограблении музея в Роттердаме, похитили ценности на £65 тыс.
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