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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Политолог о фундаментальности послания Путина: «Озвучена комплексная стратегия развития России»

Политолог о фундаментальности послания Путина: «Озвучена комплексная стратегия развития России»

Президент России Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием с ежегодным посланием. Политолог и руководитель региональных проблем ЭИСИ Дарья Кислицына оценила значение выступления президента и объяснила, чем Путин придает большое значение:«Послание президента Федеральному собранию оцениваю как фундаментальное.

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