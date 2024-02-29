Политолог о фундаментальности послания Путина: «Озвучена комплексная стратегия развития России»

Президент России Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием с ежегодным посланием. Политолог и руководитель региональных проблем ЭИСИ Дарья Кислицына оценила значение выступления президента и объяснила, чем Путин придает большое значение:«Послание президента Федеральному собранию оцениваю как фундаментальное.