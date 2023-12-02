Похоже, Apple не собирается сдаваться. Компания говорит, что привержена идее разработки собственного модема 5G

Похоже, компания Apple всё же не собирается отказываться от разработки собственного модема 5G. По крайней мере такой вывод можно сделать из свежего интервью со старшим вице-президентом компании по аппаратным технологиям Джонни Сроуджем (Johny Srouji).
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