Происшествия

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В Ростовской области бывший глава администрации Волгодонского района предстанет перед судом за превышение должностных полномочий

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Волгодонского района Виктора Мельникова.

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