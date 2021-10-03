РИАП "АПРАЛ" МТ

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В России шестой день подряд зафиксирован рекорд по смертности от COVID-19, и мы догоняем США

В России шестой день подряд зафиксирован рекорд по смертности от COVID-19, и мы догоняем США

В России установлен печальные рекорд по смертности от коронавируса, за прошедшие сутки от новой болезни скончались 890 человек, и мы вплотную подобрались к США, которые занимают первое место в мире.

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