Терехов о себе: «Абсолютно средний футболист РПЛ. Когда закончу, обо мне и вспоминать не будут»

Защитник «Сочи» и сборной России Сергей Терехов высказался о себе. – Если почитать комментарии про вас, то усредненное мнение такое: вы больше берете старанием, а не талантом.
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