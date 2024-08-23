Республиканец Рамасвами появился на съезде Демпартии США и агитировал за Трампа

Бывший кандидат на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами, вышедший из предвыборной гонки в пользу Дональда Трампа, неожиданно появился на съезде Демократической партии в последний день ее работы незадолго до выступления Камалы Харрис.