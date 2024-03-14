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Наталия Антонова откровенно поведала о потере ребенка

Наталия Антонова откровенно поведала о потере ребенка

Актриса Наталия Антонова рассказала, как пережила кончину сына Актриса Наталия Антонова несколько лет назад поведала о страшной семейной трагедии – спустя два месяца после рождения скончался ее младший сын Коля.

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