Наталия Антонова откровенно поведала о потере ребенка

Актриса Наталия Антонова рассказала, как пережила кончину сына Актриса Наталия Антонова несколько лет назад поведала о страшной семейной трагедии – спустя два месяца после рождения скончался ее младший сын Коля.
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