Атаки на школы, жилые дома и логистические центры: депутат Долуда оценил удары ВСУ по Кубани

Атаки на школы, жилые дома и логистические центры: депутат Долуда оценил удары ВСУ по КубаниНиколай Долуда, депутат Госдумы и замглавы Комитета по делам национальностей, высказался о ситуации в Краснодарском крае после серии прилетов.