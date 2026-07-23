Атаки на школы, жилые дома и логистические центры: депутат Долуда оценил удары ВСУ по Кубани

Атаки на школы, жилые дома и логистические центры: депутат Долуда оценил удары ВСУ по КубаниНиколай Долуда, депутат Госдумы и замглавы Комитета по делам национальностей, высказался о ситуации в Краснодарском крае после серии прилетов.
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