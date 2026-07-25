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Царьград

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Что делать, если газовщики требуют поменять плиту?

Что делать, если газовщики требуют поменять плиту?

Ситуация знакомая многим: приходит мастер, осматривает газовую плиту и заявляет, что пользоваться ею опасно, а значит, нужно немедленно покупать новую.

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