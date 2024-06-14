В Омской области ищут водителя, который насмерть сбил 25-летнего парня и скрылся. Авария произошла на трассе Омск - Тара.
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В Омской области ищут водителя, который насмерть сбил 25-летнего парня и скрылся. Авария произошла на трассе Омск - Тара.