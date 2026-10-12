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Энергетическое перемирие России и Украины 12 октября, будет или нет

Энергетическое перемирие России и Украины 12 октября, будет или нет

Энергетическое перемирие России и Украины 12 октября 2026 года пока не подтверждено. Президент США Дональд Трамп объявил о немедленном прекращении взаимных атак на энергетические объекты, однако Москва публично не подтвердила достижение такой договоренности.

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