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Массовое отключение электричества на Балканах стало самым крупным за 30 лет

Массовое отключение электричества на Балканах стало самым крупным за 30 лет

Массовое отключение электричества, затронувшее балканские страны 21 июня, стало самым значительным за последние 30 лет, сообщает N1 со ссылкой на директора Национального диспетчерского центра Черногории Ранко Реджича.

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