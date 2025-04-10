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Царьград

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На защиту встали охранник и физрук: Мужчина с ножом ворвался в школу в Челябинске

На защиту встали охранник и физрук: Мужчина с ножом ворвался в школу в Челябинске

В Челябинске вооружённый мужчина ворвался в школу с ножом. Останавливать его пришлось физруку и охраннику.

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Комментарии
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Владимир Нелюбин
Браво охране и физруку..молодцы..👍👍👍👍👍👍👍👍
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18 час.
СП
Светлана Позднякова
Молодцы ребята!!Быстро сработали!👍👍👍
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17 час.
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