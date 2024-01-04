В Хабаровском крае продолжает свое шествие Полицейский Дед Мороз

В рамках Всероссийской ведомственной акции сотрудники полиции ОМВД России по Ульчскому, Комсомольскому и Нанайскому районам, облачившись в костюмы сказочных новогодних персонажей, поздравили с праздниками ребят из подшефных детских домов и подарили им подарки.