В Хабаровском крае продолжает свое шествие Полицейский Дед Мороз

В рамках Всероссийской ведомственной акции сотрудники полиции ОМВД России по Ульчскому, Комсомольскому и Нанайскому районам, облачившись в костюмы сказочных новогодних персонажей, поздравили с праздниками ребят из подшефных детских домов и подарили им подарки.
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