Театр абсурда
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Театр абсурда

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На стороне бизнеса или граждан: зачем Титов выступает защитником мигрантов

На стороне бизнеса или граждан: зачем Титов выступает защитником мигрантов

Avia.pro - Новости Титов приказал не бояться мигрантов. Титову же просто фиолетово на россиян, дети у него британские подданные, а сам 20 лет прожил в Англии.

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Комментарии
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Саша
Путин наверное, вокруг себя врагов он не ставит.
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16 час.
Юрий анин
Титов, как яркий образчик бизнес-хапуги из 90-х, обосновавшийся на Рублёвке, никогда с этими последствиями не столкнётся - он не знает, что такое жить бок о бок с ваххабитами из Средней Азии, вся его жизнь, как и тысяч ему подобных, протекает в закрытых условиях, куда простым смертным вход закрыт, в том числе и мигрантам. Он с ними просто не пересекается и не обладает негативным опытом взаимодействия с ними, а потому грош цена его словам - в них нет никакой актуальности (читай - объективности) для простых людей, вынужденных ежедневно сталкиваться с агрессией гастарбайтеров.
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15 час.
Горыныч
Гнать нахер этого титова в таджикистан после конфискации всего наворованного &quot;честным трудом&quot;!
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14 час.

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