На стороне бизнеса или граждан: зачем Титов выступает защитником мигрантов

Юрий анин

Титов, как яркий образчик бизнес-хапуги из 90-х, обосновавшийся на Рублёвке, никогда с этими последствиями не столкнётся - он не знает, что такое жить бок о бок с ваххабитами из Средней Азии, вся его жизнь, как и тысяч ему подобных, протекает в закрытых условиях, куда простым смертным вход закрыт, в том числе и мигрантам. Он с ними просто не пересекается и не обладает негативным опытом взаимодействия с ними, а потому грош цена его словам - в них нет никакой актуальности (читай - объективности) для простых людей, вынужденных ежедневно сталкиваться с агрессией гастарбайтеров.