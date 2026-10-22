На популярных классифайдах появился необычный экземпляр — Lada Niva ВАЗ-2329 2000 года выпуска. Автомобиль представляет собой длиннобазный пикап с двухместной кабиной, что делает его редкой версией в линейке «Нивы».
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