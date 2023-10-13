В Иране считают возможным открытие новых фронтов против Израиля

В ходе израильско-палестинского конфликта может быть открыто еще несколько фронтов. Такую точку зрения высказал глава иранского внешнеполитического ведомства Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе визита в Бейрут.
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