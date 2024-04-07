Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 783 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Белов
    Ввести ПЛАТНЫЙ визовый режим с ограниченным сроком пребывания . Но перед этим - ВСЕХ НАХ по домам ! Существующие зако...МИД Таджикистана ...
  • Вячеслав Дегтярев
    комент - ОГОНЬ ТАК И БЫЛО...........👍👍👍👍👍😎ЛЕГАЛИЗАЦИЯ МИГРА...
  • Silver Kont
    Блядь. хватит распинаться за пидорасов! Если пидоры в душе - это навсегда! А доходы от рекламы не считаются? Или пожа...Теннисисты из "бо...

Те что "перейдут на нашу сторону" будут заниматься саботажем, устраивать теракты, и убивать наших людей

Те что "перейдут на нашу сторону" будут заниматься саботажем, устраивать теракты, и убивать наших людей

Украинцев начали обелять? Виктор Анисимов  Заметил одно странное явление, на многих ресурсах, в том числе и на нашем появляются восторженные публикации о том что "украинские военнопленные желают принять российское гражданство", и тут же раздаются восторженные вопли о том что "украинцы наконец то прозрели", ага, и тут же, "не отходя от кассы" возлюбили Россию всей своей украинской душой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Росс
Лучше бы агитационную работу наладили, а не настраивали на желание убивать всех и всё, показывая свою глупость и неспособность.
Ответить
6 час.
Sergey V
Ну помоги тогда своим ебаным братьям и сестрам в хохляндии, этим фашистам убийцам, которые издеваются над нашими ребятами попавшими в плен, которые бомбят мирных  граждан. Они фашисты. А их нужно уничтожать, что мы и долнжы делать. А ты видно вражина на нашей территории.
Ответить
5 час.
S
Serg
к сожалению, в Украине &quot;обычных&quot; людей не осталось. Там просто обычные нацисты.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх