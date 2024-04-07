Украинцев начали обелять? Виктор Анисимов Заметил одно странное явление, на многих ресурсах, в том числе и на нашем появляются восторженные публикации о том что "украинские военнопленные желают принять российское гражданство", и тут же раздаются восторженные вопли о том что "украинцы наконец то прозрели", ага, и тут же, "не отходя от кассы" возлюбили Россию всей своей украинской душой.
Те что "перейдут на нашу сторону" будут заниматься саботажем, устраивать теракты, и убивать наших людей
Комментарии
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Владимир Росс
Лучше бы агитационную работу наладили, а не настраивали на желание убивать всех и всё, показывая свою глупость и неспособность.
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6 час.
Sergey V
Ну помоги тогда своим ебаным братьям и сестрам в хохляндии, этим фашистам убийцам, которые издеваются над нашими ребятами попавшими в плен, которые бомбят мирных граждан. Они фашисты. А их нужно уничтожать, что мы и долнжы делать. А ты видно вражина на нашей территории.
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5 час.
S
Serg
к сожалению, в Украине "обычных" людей не осталось. Там просто обычные нацисты.
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1 час.
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