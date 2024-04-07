Те что "перейдут на нашу сторону" будут заниматься саботажем, устраивать теракты, и убивать наших людей

Украинцев начали обелять? Виктор Анисимов Заметил одно странное явление, на многих ресурсах, в том числе и на нашем появляются восторженные публикации о том что "украинские военнопленные желают принять российское гражданство", и тут же раздаются восторженные вопли о том что "украинцы наконец то прозрели", ага, и тут же, "не отходя от кассы" возлюбили Россию всей своей украинской душой.