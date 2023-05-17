Американское издание: Россия играет ключевую роль в Арктике

На фоне украинского конфликта в рамках своих антироссийских действий Запад пытается отодвинуть Россию и в таком регионе как Арктика.
Популярные статьи
- Бойцы ЧВК «Вагнер» вернули утраченные другими российскими подразделениями опорные пункты к югу от Артёмовска
- На отбитых украинскими войсками участках дорог под Артёмовском ЧВК «Вагнер» устраивает засады на малые колонны ВСУ
- Британская пресса: На строящемся в интересах флота Великобритании фрегате HMS Glasgow неизвестные лица совершили диверсию
Свежие комментарии