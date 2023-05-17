Военное обозрение

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Американское издание: Россия играет ключевую роль в Арктике

Американское издание: Россия играет ключевую роль в Арктике

На фоне украинского конфликта в рамках своих антироссийских действий Запад пытается отодвинуть Россию и в таком регионе как Арктика.

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