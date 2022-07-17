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«ПСЖ» оформил трансфер Экитика как аренду, чтобы вписаться в ФФП. «Реймс» получит 28,5+6,5 млн евро

Стало известно, почему переход Юго Экитика в «ПСЖ» из «Реймса» оформлен как аренда. Как пишет журналист Goal France Марк Мешенуа, парижане оформили переход 20-летнего форварда в виде аренды с правом выкупа, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей.

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