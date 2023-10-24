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Несекретные материалы

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Япония желает вернуть Курилы, сохранив жесткие санкции против РФ

Япония желает вернуть Курилы, сохранив жесткие санкции против РФ

Япония намерена сохранить жесткие санкции в отношении России. Об этом заявила глава МИД страны Еко Камикава.

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Комментарии
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Виктор Скопинцев
как по-японски: хрена вам большой и толстый?
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1 н.
Алексей Сафронов
Молодцы япошки! Своим упорным желанием &quot;вернуть Курилы&quot; они приближают тот день, когда реально перестанут существовать как государство. Ну зачем России такой вонючий клоп по соседству с нашими Курилами или Владивостоком?
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1 н.
ЕБ
Елена Бреслова
а царское золотишко вернуть не надумали?! вся их хваленая экономика на нем поднялась, погань вороватая!
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1 н.

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