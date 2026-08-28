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Царьград

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Совфед призвал Мадьяра поддержать строительство АЭС "Пакш-2"

Совфед призвал Мадьяра поддержать строительство АЭС "Пакш-2"

Первый зампред международного комитета Совфеда Елена Перминова призывает премьера Венгрии Петера Мадьяра поддержать проект АЭС "Пакш-2", подчеркивая важность энергетической независимости и безопасности страны.

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