Вступление европейских стран в БРИКС начинается с Сербии.

Дмитрий Гурин

К сожалению в ближайшие года два не вступит, большой папа не даст. А учитывая географическое положение, прижать и всю Сербию и правительство, хозяева и США и ЕС сделают все возможное что бы такого не случилось и не важно кто в штатах победит на выборах. Поможет только глобальный крах их валют, а это процесс не сильно мобильный, хотя они сами его ускоряют.