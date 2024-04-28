Си Цзиньпин едет в Белград пригласить Сербию в БРИКС, что, в случае реализации, приведёт к огромным геополитическим сдвигам в Европе.
Вступление европейских стран в БРИКС начинается с Сербии.
Комментарии
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Дмитрий Гурин
К сожалению в ближайшие года два не вступит, большой папа не даст. А учитывая географическое положение, прижать и всю Сербию и правительство, хозяева и США и ЕС сделают все возможное что бы такого не случилось и не важно кто в штатах победит на выборах. Поможет только глобальный крах их валют, а это процесс не сильно мобильный, хотя они сами его ускоряют.
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