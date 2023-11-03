Фильм на языке ханты "Антонина Сязи. Проложившая путь" открыл Ночь искусств в ЦБС имени Р. Ругина

Создатели документальной ленты Юлия Накова и Елена Сибарева рассказали собравшимся о роли личности Антонины Макаровны Сязи в истории развития науки, национальной культуры и общественной организации «Ямал – потомкам!».
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