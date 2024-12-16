Жители Балашихи обратились к Путину из-за вырубки 20 га леса под новую трассу

Дорого от Кучино до трассы М-7 должна пройти через Кучинский лесопарк.Жители Балашихи записали обращение к президенту Путину из-за планов местных властей по строительству новой дороги микрорайона Кучино до трассы М-7 «Волга».
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