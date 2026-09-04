After Gilligan's Island, Bob Denver Starred In This Even Goofier '70s Kids' Show

After Gilligan's Island, Bob Denver landed a similar role in this classic '70s kids' show about two janitors accidentally blasted into space.
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