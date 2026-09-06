"Динамо" побеждает в третьем московском дерби подряд – на этот раз вдесятером

Очередное московское дерби в седьмом туре РПЛ закончилось победой "Динамо" над "Спартаком" 2:1. Все мячи были забиты в середине первого тайма, с 21-й по 34-ю минуту, сообщают сайты РПЛ и клубов 6 сентября 2026 года, в воскресенье.