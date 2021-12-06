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Экипажи молодого летного состава ЮВО приступили к ночным полетам в горах Армении

Экипажи молодого летного состава ЮВО приступили к ночным полетам в горах Армении

Специалисты инженерно-технического состава соединения проводят регулярные осмотры и подготовку техники к полетам, а также выполнили регламентное сезонное обслуживание всей авиационной техники базы ЮВО.

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