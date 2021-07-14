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В МИД России прокомментировали информацию о российских подданных в афганских тюрьмах

В МИД России прокомментировали информацию о российских подданных в афганских тюрьмах

В афганских тюрьмах сейчас находится «два-три десятка» людей, утверждающих, что у них российское гражданство, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

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