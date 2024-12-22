Проигравший конкурс армии США вертолёт Defiant отправлен в музей В 2019 году армия США запустила программу FLRAA, предполагавшую разработку замены для многоцелевого вертолёта UH-60 Black Hawk.
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Проигравший конкурс армии США вертолёт Defiant отправлен в музей В 2019 году армия США запустила программу FLRAA, предполагавшую разработку замены для многоцелевого вертолёта UH-60 Black Hawk.
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