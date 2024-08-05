Земфира предложила депутату «смыть с себя зло» за слова про российских теннисисток

Земфира не согласилась с депутатом Журовой про медаль теннисисток на Олимпиаде Певица Земфира (признана иноагентом) не согласилась с депутатом Госдумы и олимпийской чемпионкой Светланой Журовой про значение серебряных медалей теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер для страны.
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