Земфира предложила депутату «смыть с себя зло» за слова про российских теннисисток

Земфира не согласилась с депутатом Журовой про медаль теннисисток на Олимпиаде Певица Земфира (признана иноагентом) не согласилась с депутатом Госдумы и олимпийской чемпионкой Светланой Журовой про значение серебряных медалей теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер для страны.