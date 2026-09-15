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Бастрыкин потребовал доложить о деле об избиении подростка в Барнауле

Бастрыкин потребовал доложить о деле об избиении подростка в Барнауле

Ситуацию также взяло на контроль ГУ МВД России по Алтайскому краю В Барнауле следователи возбудили уголовное дело после нападения группы молодых людей на 16-летнего подростка.

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