Целебные орехи: найден необычный способ борьбы с гипертонией

Чем больше растительного белка в пище, тем меньше риск развития гипертонии.На снижение риска развития гипертонии может оказать влияние включение в рацион на постоянной основе натуральных растительных белков.
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