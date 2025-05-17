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Царьград

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Целебные орехи: найден необычный способ борьбы с гипертонией

Целебные орехи: найден необычный способ борьбы с гипертонией

Чем больше растительного белка в пище, тем меньше риск развития гипертонии.На снижение риска развития гипертонии может оказать влияние включение в рацион на постоянной основе натуральных растительных белков.

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