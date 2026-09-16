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Царьград

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Россия увеличила импорт кетчупа из Южной Кореи в 10 раз в августе

Россия увеличила импорт кетчупа из Южной Кореи в 10 раз в августе

В августе Россия значительно увеличила импорт кетчупа из Южной Кореи, достигнув объема в 223 тысячи долларов, что в 10 раз больше, чем годом ранее.

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